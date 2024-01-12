Компания Acer презентовала обновлённую версию игрового ноутбука Nitro 17

Acer утвердила свою репутацию инноватора, представив обновленный геймерский ноутбук Nitro 17, который вызывает интерес экспертов в области вычислительной техники. Главным фокусом стал 17,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц и охватом 100% гаммы DCI-P3.

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Эксперты обратили внимание на выбор процессоров: Intel Core i7-14700HX, Core i7-14650HX или Core i5-14450HX, в сочетании с графикой NVIDIA GeForce RTX 4060. Уникальность ноутбука подчеркивается интеграцией кнопки быстрого запуска ИИ-помощника Microsoft Copilot на клавиатуре, что предоставляет пользователю совершенно новый уровень управления.

Сетевая карта Intel Killer DoubleShot Pro с Wi-Fi 6E и портом Ethernet 2,5 Гбит/с добавляют в Nitro 17 выдающуюся коннективность. Эксперты высоко оценивают технологии, такие как термоинтерфейс из жидкого металла, технология ИИ-шумоподавления Acer Purified Voice 2.0 и акустика с поддержкой DTS: X Ultra.

Стильные и эргономичные размеры (400,2 x 293,25 x 28,9 мм) в сочетании с весом 3,2 кг делают Nitro 17 привлекательным для геймеров, ищущих мобильную платформу без ущерба производительности.

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Хотя Acer пока не раскрыла ценовую политику и дату начала продаж, эксперты уверены, что Nitro 17 представляет собой важное вложение в будущее игровых ноутбуков, сочетая мощь, инновации и уникальные функциональные возможности.