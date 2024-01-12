Есть как высокопроизводительные модели HX-серии и энергоэффективные Core U Series 1 для ноутбуков, так и решения для десктопных компьютеров

На выставке CES 2024 Intel впечатлила индустрию информационных технологий, представив новую серию процессоров 14-го поколения под обозначением Intel 14. Фокус компании сосредоточен на мобильных и десктопных вычислительных решениях, охватывающий широкий спектр потребностей пользователей.

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Мобильная линейка включает высокопроизводительные модели HX-серии, среди которых выделяется монстр вычислительной мощи — Core i9-14900HX. С 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами, работающими на частоте до 5,8 ГГц, этот процессор демонстрирует впечатляющую производительность, превосходя конкурентов в играх и различных сценариях использования.

Для мобильных устройств также представлены энергоэффективные процессоры Core U Series 1, предоставляющие оптимальное сочетание производительности и эффективности. В частности, Intel Core 7 150U с 10 ядрами и частотой до 5,4 ГГц обещает стать топовым выбором для ноутбуков, стремящихся обеспечить высокую производительность при минимальном энергопотреблении.

Десктопный сегмент получил 18 новых процессоров Core, среди которых выделяется флагманская модель Intel Core i9-14900. С 24 ядрами, работающими на частоте до 5,8 ГГц, и доступной ценой в $549, этот процессор предлагает внушительные вычислительные возможности для стационарных компьютеров.

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Тестирование продуктов показывает впечатляющие результаты, подтверждающие превосходство новых процессоров Intel. Например, Core i9-14900 демонстрирует улучшения на 6% по сравнению с предшественником в League of Legends, а в тестах CrossMark и Premiere Pro PugetBench он превосходит конкурентов на 15% и 32% соответственно. Эти инновации поднимают планку производительности, утверждая лидерство Intel в мире вычислительных технологий.