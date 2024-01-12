Генеральный директор организации Кевин Робинсон рассказал изданию The Verge, что будет с уже существующими гаджетами с поддержкой этого протокола, и чем Wi-Fi 7 лучше предыдущей версии

Wi-Fi Alliance официально начала процесс сертификации устройств, совместимых с последним стандартом беспроводной связи Wi-Fi 7. Об этом сообщил генеральный директор организации, Кевин Робинсон, в интервью The Verge.

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В ходе сертификации специалисты будут внимательно проверять взаимодействие новых гаджетов с другими устройствами, а также их стабильность в работе. Это касается не только новых устройств, но и существующих на рынке роутеров с поддержкой Wi-Fi 7. Результаты тестирования будут общедоступны, предоставляя потребителям информацию о производительности конкретных устройств.

Wi-Fi 7 предлагает значительное увеличение пропускной способности канала, достигая 320 МГц в сравнении с предшествующим стандартом, что теоретически обеспечивает более 2 Гбит/с по всем диапазонам. Введение технологии Multi-Link Operation (MLO) позволяет объединять беспроводные каналы разных диапазонов, обеспечивая высокую скорость и стабильность соединения.

Однако, несмотря на перспективные возможности нового стандарта, не каждый роутер полностью реализует все его функции, что будет отражено в результатах сертификации. Представители Wi-Fi Alliance подчеркнули, что даже в случае неудачи устройств на тестах, они не будут сняты с продажи, но потребители будут осведомлены о том, что их производительность с новым стандартом может быть неоптимальной.

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Таким образом, стандарт Wi-Fi 7 обещает значительные технологические улучшения, но для максимальной эффективности потребители должны внимательно выбирать устройства, учитывая их сертификацию и возможности в контексте нового стандарта беспроводной связи.