Razer привезла на CES 2024 новые лэптопы игровой серии Blade с диагоналями дисплеев 14 и 16 дюймов, а также анонсировала 18-дюймовую модификацию с разрешением 4K

На мировой выставке CES 2024 компания Razer удивила геймерское сообщество своими последними новинками в линейке ноутбуков Blade. Звездой показа стал Razer Blade 16, первый в своем роде игровой ноутбук с 16-дюймовым OLED-экраном, поддерживающим потрясающую частоту обновления 240 Гц при разрешении Full HD. Время отклика этой выдающейся матрицы составляет лишь 0,2 секунды, а её соответствие стандартам VESA ClearMR 11000 и DisplayHDR True Black 500 обеспечивает впечатляющее качество изображения.

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Сердцем этого монстра производительности являются процессор Intel Core i9-14900HX и мощная дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090. Новинка уже доступна для заказа на официальном сайте Razer по цене $2999.

В свою очередь, Razer Blade 14 предлагает 14-дюймовый экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 240 Гц. Работая на процессоре AMD Ryzen 9 8945HS и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4070, этот ноутбук обещает выдающуюся производительность. Предзаказ стартует 23 января, однако цена пока остается под вопросом.

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Модель Razer Blade 18, с 18-дюймовой 4K-матрицей и частотой обновления 165 Гц, также привлекает внимание. Поддержка Thunderbolt 5 и инновационного протокола подключения Intel делают его потенциально привлекательным вариантом для геймеров. Дата релиза и конечная стоимость этого устройства будут анонсированы позднее.