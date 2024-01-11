Новинка стала тоньше и легче предшественника, при этом получила защиту от воды, новейший чип Qualcomm и обновлённую систему охлаждения, а также экран с внушительной яркостью

ASUS официально представила свой последний триумф – ROG Phone 8, который обещает перевернуть представление о мобильных игровых устройствах. Новинка сочетает в себе впечатляющий дизайн, передовые технологии и максимальную производительность, что делает ее идеальным выбором для геймеров и тех, кто требует выдающихся характеристик от своего смартфона.

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ROG Phone 8 представляет собой искусство в мире гаджетов, обладая тонким и легким корпусом, который при этом полностью соответствует стандарту IP68 для защиты от воды. Дизайн продуман до мельчайших деталей, обеспечивая приятное тактильное восприятие и стильный внешний вид.

Сверхпрочный 6,78-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью до 2500 кд/м² и частотой обновления 165 Гц предоставляет пользователю невероятно реалистичный и плавный игровой опыт. Уникальная LTPO-панель дает возможность адаптивной регулировки частоты, обеспечивая оптимальное сочетание производительности и энергосбережения.

ROG Phone 8 вооружен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, сопряженным с LPDDR5X RAM (до 24 ГБ) и UFS 4.0 хранилищем (до 1 ТБ). Эта технологическая платформа обеспечивает выдающуюся производительность, необходимую для запуска самых требовательных игр и приложений.

AeroActive Cooler X – новая система охлаждения, представленная ASUS, стала еще компактнее и легче, обеспечивая ультрасовременное охлаждение даже в самых интенсивных игровых сессиях.

Тройная камера на задней панели включает 50-мегапиксельный датчик с гибридной стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 13 Мп и телеобъектив на 32 Мп. Эти функции поддерживают различные режимы съемки, включая ночную съемку и стабилизацию видео.

Батарея ёмкостью 5500 мАч гарантирует долгое время автономной работы. Поддержка беспроводной зарядки Qi мощностью 15 Вт и проводной на 65 Вт обеспечивает быструю зарядку и удобство использования.

ROG Phone 8 будет представлен на европейском рынке с ценой от €1099 за версию 12/256 ГБ, а модели с 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ будут доступны за €1199 и €1499 соответственно. Официальный старт продаж запланирован на первый квартал 2024 года.

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ASUS ROG Phone 8 – это не просто телефон, это новый этап в эволюции игровых смартфонов, который обещает удовлетворить самых требовательных пользователей, предоставляя невероятные возможности в эстетике и функционале.