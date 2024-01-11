Компания Roborock представила на выставке CES 2024 четыре робота-пылесоса. Старшие модели серии получили функцию видеосвязи, а одна из новинок примечательна наличием выдвижного элемента манипулятора для тщательной очистки углов комнаты

На выставке CES 2024 компания Roborock представила свою новую линейку роботов-пылесосов, в числе которых выделяется флагманская модель — Roborock S8 MaxV Ultra. Этот робот оборудован ИИ-камерой для распознавания объектов, что позволяет ему избегать даже мелких препятствий, таких как игрушки. Новинка также поддерживает голосовое управление, трансляцию видео и имеет две инновационные насадки-швабры.

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Одной из выдающихся особенностей S8 MaxV Ultra стала выдвижная "рука" для эффективной очистки углов комнаты. Док-станция не только опустошает пылесборник, но также может подключаться к водопроводу и канализации. Модель способна мыть швабру горячей водой и сушить ее горячим воздухом. Цена этого флагмана начинается от $1800, и продажи ожидаются с апреля 2024 года.

Второй в линейке — S8 Max Ultra, аналогичный MaxV Ultra, но без камеры и голосового управления. Его цена составляет $1599, и он также появится в магазинах в апреле.

Третьей моделью стал Q Revo MaxV, которая отличается выдвижной щеткой, камерой и возможностью видеосвязи. Мощность всасывания этой модели составляет 7000 Па, а высота подъема швабры перед ковром — 10 мм. Стоимость Q Revo MaxV — $1119, и она комплектуется док-станцией Q Revo Dock 2.0, способной выполнять различные функции, включая опустошение пылесборника и мойку швабры горячей водой.

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Компания также представила доступную версию — Q Revo Pro, не имеющую камеры и голосового управления, но с возможностью использования воды и пылесборником. Цена и дата выхода в продажу последней модели будут объявлены дополнительно.