Это сравнительно недорогая модель с приличным объёмом памяти, способная «тащить» все современные игры в повышенном разрешении

AMD впечатлила геймеров, представив игровую видеокарту Radeon RX 7600 XT. С 32 исполнительными блоками и 16 ГБ видеопамяти, эта модель обещает превосходную производительность. Графический процессор достигает 2,76 ГГц, а с потребляемой мощностью до 190 Вт, она обещает значительные возможности в сравнении с базовой RX 7600.

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AMD утверждает, что RX 7600 XT без труда справляется с современными играми в 1080p и обеспечивает 60 fps в 1440p в требовательных тайтлах, таких как Starfield и Assassin's Creed Mirage. Поддерживая технологию FSR 3 и инструменты HYPR-RX для повышения производительности, эта видеокарта становится привлекательным решением.

Особое внимание уделяется конкурентной динамике с NVIDIA GeForce RTX 4060. По заявлению AMD, RX 7600 XT опережает конкурента при гейминге в разрешении до 1440p.

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Рекомендованная цена в $329 делает этот продукт заманчивым для геймеров, и он поступит в продажу с 24 января, обещая новые горизонты в игровом опыте.