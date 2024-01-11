Одной из их главных особенностей стало использование производительных iGPU семейства Radeon 700M, которые, по заверению компании, способны заменить игровую видеокарту начального уровня

На престижной выставке CES 2024, корпорация AMD впечатлила индустрию электроники, представив выдающуюся серию десктопных процессоров Ryzen 8000G. В центре внимания – интегрированные графические процессоры (iGPU) Radeon 700M, нацеленные на замену игровых видеокарт начального уровня.

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Флагманская модель, Ryzen 7 8700G, обладает восемью ядрами, 16 потоками и ультрасовременной тактовой частотой 5,1 ГГц. За впечатляющей производительностью стоят 24 МБ "игровой" кеш-памяти и эффективный iGPU Radeon 780M, способный автономно обеспечивать игровой опыт в требовательных AAA-тайтлах.

В серии также представлены Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G с шестью ядрами и 12 потоками, достигающими 5 ГГц, с iGPU Radeon 760M и 740M соответственно. Ryzen 3 8300G, предназначенный для готовых сборок, обеспечивает стабильность с 4 ядрами и 8 потоками.

AMD акцентировала внимание на игровой производительности Ryzen 7 8700G, демонстрируя его способность комфортно запускать такие требовательные игры, как Cyberpunk 2077, Far Cry 6 и GTA 5. В сравнении с конкурентами, Ryzen 7 8700G показал небольшое уступление в некоторых случаях, но и значительное преимущество в других.

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Эти новые процессоры будут доступны для покупки с 31 января 2024 года по следующим рекомендованным розничным ценам: Ryzen 7 8700G - $330, Ryzen 5 8600G - $230, Ryzen 5 8500G - $180. Кроме того, AMD обновила линейку Ryzen 5000, представив модели Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT, о ценах и дате начала продаж которых будет сообщено позднее.