реклама
На престижной выставке CES 2024, корпорация AMD впечатлила индустрию электроники, представив выдающуюся серию десктопных процессоров Ryzen 8000G. В центре внимания – интегрированные графические процессоры (iGPU) Radeon 700M, нацеленные на замену игровых видеокарт начального уровня.
реклама
Флагманская модель, Ryzen 7 8700G, обладает восемью ядрами, 16 потоками и ультрасовременной тактовой частотой 5,1 ГГц. За впечатляющей производительностью стоят 24 МБ "игровой" кеш-памяти и эффективный iGPU Radeon 780M, способный автономно обеспечивать игровой опыт в требовательных AAA-тайтлах.
В серии также представлены Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G с шестью ядрами и 12 потоками, достигающими 5 ГГц, с iGPU Radeon 760M и 740M соответственно. Ryzen 3 8300G, предназначенный для готовых сборок, обеспечивает стабильность с 4 ядрами и 8 потоками.
AMD акцентировала внимание на игровой производительности Ryzen 7 8700G, демонстрируя его способность комфортно запускать такие требовательные игры, как Cyberpunk 2077, Far Cry 6 и GTA 5. В сравнении с конкурентами, Ryzen 7 8700G показал небольшое уступление в некоторых случаях, но и значительное преимущество в других.
Эти новые процессоры будут доступны для покупки с 31 января 2024 года по следующим рекомендованным розничным ценам: Ryzen 7 8700G - $330, Ryzen 5 8600G - $230, Ryzen 5 8500G - $180. Кроме того, AMD обновила линейку Ryzen 5000, представив модели Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT, о ценах и дате начала продаж которых будет сообщено позднее.