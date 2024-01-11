Компания HP представила на выставке CES 2024 игровой OLED-монитор Omen Transcend 32 с флагманскими характеристиками

В рамках CES 2024 HP впечатлила аудиторию выдающимся представлением — своим новым геймерским OLED-монитором Omen Transcend 32, предназначенным для заядлых геймеров, которые требуют только лучшего.

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Этот монитор обладает 31,5-дюймовым экраном LG QD-OLED, предоставляя удивительное разрешение 4K и поражающую динамичность с частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 0,3 мс. Он имеет HDR, включая Dolby Vision и DisplayHDR True Black 400, с яркостью, достигающей 1000 кд/м².

Цветовая гамма также впечатляет, обеспечивая 99-процентный охват DCI-P3 для истинной точности цветопередачи. Технология AMD FreeSync Premium Pro, KVM-переключатель, RGB-подсветка и разнообразные интерфейсные разъемы, включая HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB Type-C с режимом DisplayPort, подчеркивают технологическое превосходство Omen Transcend 32.

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Производитель демонстрирует свою уверенность в продукте, предлагая трёхлетнюю гарантию от возможного выгорания OLED-панели. Информация о цене и датах начала продажи пока остаются в секрете, дополняя ауру загадочности вокруг этого выдающегося устройства.