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Nata15
Накопитель Samsung 990 EVO с «двойным» интерфейсом слит до анонса
На одном из региональных сайтов Samsung засветилась новая модель SSD под названием 990 EVO с интересным набором характеристик

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На просторах регионального сайта Samsung засветился новый персонаж в мире хранения данных - SSD Samsung 990 EVO. Этот ультра-современный твердотельный накопитель обещает переписать правила игры благодаря своим впечатляющим техническим характеристикам.

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Сердцем устройства станет контроллер Samsung Piccolo (S4LY022), призванный обеспечивать несравненную эффективность. Весьма заметным является его дуэт поддержки интерфейсов PCI-Express (4.0 x4 и 5.0 x2 NVMe 2.0), что обеспечивает широкие горизонты совместимости.

Согласно разглашенным спецификациям, Samsung 990 EVO на вершине своей производительности предлагает удивительные 5000 МБ/с скорости линейного чтения и впечатляющие 4200 МБ/с скорости записи. Уникальной особенностью является использование ячеек памяти типа TLC, а также отсутствие собственного DRAM-буфера, что делает его отличным выбором для тех, кто стремится к передовым технологиям хранения данных.

На данный момент цена и дата начала продаж конфигураций с памятью 1 ТБ и 2 ТБ пока держатся в секрете, но инсайдеры шепчут, что новинка окажется в рознице уже в конце января по цене от €115.

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Появились слухи о выходе флагманской модели 990 Pro с интерфейсом PCIe 5.0, но, кажется, производитель оставляет нам что-то для ожидания. Следите за новостями - мир технологий хранения данных от Samsung обещает еще больше увлекательных открытий.

#новости #техника
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