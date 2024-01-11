Нейросетевой вариант озвучения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty представил блогер RedpaX — он уверяет, что потратил на работу свыше 250 тысяч рублей из личных средств

С появлением передовых технологий нейросетей в сфере озвучки видеоигр, обсуждения о потенциальных изменениях в индустрии гейминга стали неотъемлемой частью дискуссий. Особенно заметно это в России, где энтузиасты активно применяют искусственный интеллект для создания непривычных, но захватывающих звуковых впечатлений для игроков.

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Внимание привлекает проект Phantom Liberty, представленный блогером RedpaX. С более чем 250 тысячами рублей инвестиций из личных средств, он создал нейросетевой вариант озвучки для популярной игры Cyberpunk 2077. Этот эксперимент не только демонстрирует технические возможности искусственного интеллекта, но и вызывает восторг в игровом сообществе.

Экспертные мнения подчеркивают, что, несмотря на несовершенства, Phantom Liberty сумел достичь уровня, который улучшает взаимодействие игрока с виртуальным миром. Отмечается, что подобные инициативы становятся ответом на отказ издателей локализовывать игры на русском языке.

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Загрузка работы доступна для ознакомления, но стоит учитывать возрастные ограничения, установленные на материал. Этот проект также акцентирует внимание на перспективы применения нейросетей в геймдеве и формирует новые подходы к звуковому дизайну в виртуальных мирах.