реклама
С появлением передовых технологий нейросетей в сфере озвучки видеоигр, обсуждения о потенциальных изменениях в индустрии гейминга стали неотъемлемой частью дискуссий. Особенно заметно это в России, где энтузиасты активно применяют искусственный интеллект для создания непривычных, но захватывающих звуковых впечатлений для игроков.
реклама
Внимание привлекает проект Phantom Liberty, представленный блогером RedpaX. С более чем 250 тысячами рублей инвестиций из личных средств, он создал нейросетевой вариант озвучки для популярной игры Cyberpunk 2077. Этот эксперимент не только демонстрирует технические возможности искусственного интеллекта, но и вызывает восторг в игровом сообществе.
Экспертные мнения подчеркивают, что, несмотря на несовершенства, Phantom Liberty сумел достичь уровня, который улучшает взаимодействие игрока с виртуальным миром. Отмечается, что подобные инициативы становятся ответом на отказ издателей локализовывать игры на русском языке.
Загрузка работы доступна для ознакомления, но стоит учитывать возрастные ограничения, установленные на материал. Этот проект также акцентирует внимание на перспективы применения нейросетей в геймдеве и формирует новые подходы к звуковому дизайну в виртуальных мирах.