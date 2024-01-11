Xiaomi в своём официальном аккаунте Weibo провела сеанс обратной связи с пользователями, интересующимися фирменными электрокарами

В рамках официального общения с пользователями на Weibo, Xiaomi предоставила важные детали о своем будущем в автомобильной индустрии. Ответив на вопросы, касающиеся электрокаров, компания уточнила свою позицию относительно Redmi и оставила загадку вокруг розничной цены модели Xiaomi SU7.

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Представители компании утверждают, что в настоящее время нет намерений выпускать бюджетный автомобиль под брендом Redmi. Вместо этого, они акцентируют внимание на первой модели - Xiaomi SU7.

Глава компании, Лей Цзюнь, вступил в диалог, опровергнув распространенные слухи о цене SU7. Он подчеркнул, что окончательная цена будет раскрыта перед началом продаж, выражая уверенность в том, что SU7 не имеет себе равных в своем ценовом сегменте.

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Официальная дата старта продаж пока остается тайной, добавляя интриги в ожидание нового этапа для Xiaomi в автомобильной отрасли. Следите за последними обновлениями, чтобы быть в курсе всех событий этой захватывающей главы в истории китайского техногиганта.