Одним из самых ярких сюрпризов 2023 года стал релиз Hi-Fi Rush — мультяшного ритмичного экшена от студии Tango Gameworks

Интересные события разворачиваются в игровой индустрии 2023 года, где студия Tango Gameworks выпустила увлекательный мультяшный экшен Hi-Fi Rush. Изначально доступная только на Xbox, эта игра стала объектом внимания после намеков подкастера NateTheHate, который предполагает, что Microsoft готовится портировать этот хит на другую платформу.

Hi-Fi Rush, встреченная с восторгом критиков и признанная номинантом "Игры года", может вскоре стать доступной и на Nintendo Switch, согласно утверждениям lolilolailo из сообщества ResetEra.

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Не менее интригующим оказывается обнаружение скрытых достижений на SteamDB для Hi-Fi Rush, что может свидетельствовать о предстоящем выпуске дополнения к игре. Такие события подчеркивают живость и разнообразие игровой индустрии, делая 2023 год заметным для геймерского сообщества.