В сети появилась крупная порция информации о настольной игровой видеокарте AMD Radeon RX 7600 XT

Свежие данные ожидаемой настольной игровой видеокарте AMD Radeon RX 7600 XT стали доступны благодаря утечке информации на ресурсе Videocardz.

реклама

Вместо ожидаемой архитектуры Navi 32, новинка оказалась базированной на Navi 33. Этот графический ускоритель впечатляет 2048 потоковыми процессорами и 32 вычислительными блоками. Повышенные частоты ядра - от 2,25 до 2,47 ГГц в игровом режиме и от 2,66 до 2,76 ГГц в режиме ускорения - обещают выдающуюся производительность.

С увеличением объема видеопамяти до 16 ГБ и улучшением ее частоты, энергопотребление выросло с 165 до 190 Вт. Проведенные официальные тесты ярко демонстрируют, что RX 7600 XT выигрывает в производительности в играх формата 1080p и 1440p даже у конкурентов, таких как NVIDIA GeForce RTX 2060 и RTX 4060.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты отмечают, что новый ускоритель может успешно конкурировать с RTX 4060, в том числе в режимах, использующих FSR и/или DLSS. Релиз Radeon RX 7600 XT запланирован на 24 января по цене $329. Эта видеокарта обещает предоставить геймерам высокую производительность по привлекательной цене, делая ее заманчивым вариантом на рынке.