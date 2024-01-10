Отмечается, что этот дисплей обладает лучшими в отрасли характеристиками и представляет собой единый модуль вместо трёх отдельных экранов

На выставке CES 2024 компания BOE представила свой последний продукт - 45-дюймовый экран с разрешением 8K, обладающий лучшими в отрасли характеристиками. Этот инновационный дисплей объединяет приборную панель, центральный экран и пассажирский монитор в единый модуль, отличаясь от традиционных трех отдельных экранов.

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Каждая зона этого дисплея обеспечивает независимое управление, а его узкие рамки и впечатляющая полезная площадь, достигающая 98%, выделяют его среди подобных устройств. Главным моментом становится интеграция этого технологического решения в автомобиль Geely Galaxy E8, который, согласно заявлению компании, станет первым автомобилем, оснащенным таким дисплеем.

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BOE сообщила, что новый 45-дюймовый экран является ключевой частью их стратегии под названием "Hero", охватывающей области отдыха, развлечений, здравоохранения и офисных задач в контексте умных автомобилей.