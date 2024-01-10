На CES 2024 Samsung привезла множество интересных новинок, в том числе прозрачный дисплей MicroLED и монитор с возможностью отображения трёхмерного контента без очков

На международной выставке CES 2024 компания Samsung представила свой последний шаг в инновационных технологиях с выдающимися новинками, включая прозрачный дисплей MicroLED и монитор, способный воспроизводить трёхмерный контент без необходимости использования специальных очков.

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Прозрачный дисплей Transparent MICRO LED, с толщиной всего 1 см, поразил посетителей своей кристальной прозрачностью, яркостью и чёткостью изображения. Обладая безрамочным дизайном и опциональной тонировкой для сосредоточения внимания на картинке, этот дисплей создаёт впечатление голограммы в воздухе, предоставляя новый стандарт в визуальных технологиях.

Кроме того, Samsung продемонстрировала монитор с трёхмерным экраном, основанным на инновационной системе отслеживания глаз пользователя. Уникальные камеры, установленные в верхней части дисплея, позволяют воспроизводить трёхмерную графику без использования специальных очков. Монитор обещает быстрое переключение между 2D- и 3D-режимами, что делает его привлекательным как для геймеров, так и для повседневных задач.

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Несмотря на замеченные некоторые разрывы изображения, эксперты, включая автора ресурса Digitaltrends, высоко оценили положительные впечатления от использования 3D-монитора на выставке. Подробная информация о продукте ожидается в ближайшем будущем и она откроет новые перспективы в области визуальных технологий.