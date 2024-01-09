Cooler Master анонсировала игровой монитор Tempest G2711 с необычным сочетанием характеристик

Cooler Master внесла революцию в мир игровых мониторов с анонсом своей новейшей разработки — Tempest G2711. Этот 27-дюймовый гигант предлагает нечто уникальное, объединяя в себе передовые технологии для исключительного игрового и визуального опыта.

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Сердце Tempest G2711 — это впечатляющая VA-панель с разрешением 2560x1440 пикселей и удивительной частотой обновления 165 Гц. Технология mini-LED подсветки поднимает планку в качестве изображения, достигая точности цветопередачи ΔE ≤ 2 (93,5% Adobe RGB и 95% гаммы DCI-P3). Время отклика составляет всего 4 мс (GtG) / 1 мс (MPRT).

Но Tempest G2711 не останавливается на достигнутом. Встроенный KVM-переключатель обеспечивает безупречную многозадачность, а 576 зон локального затемнения и поддержка VESA DisplayHDR 1000 создают потрясающий визуальный опыт.

Разнообразие портов включает два HDMI 2.0, USB 3.0 Type-A, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с поддержкой до 15 Вт. Оребрённая металлическая пластина на задней панели обеспечивает эффективное охлаждение.

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Ожидается, что Cooler Master Tempest G2711 появится на рынке США в первом квартале текущего года по цене $449. Эта гармония технологий и стиля не оставит равнодушными геймеров, стремящихся к выдающемуся игровому и визуальному опыту.