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Porsche успешно завершила тестирование предсерийной версии своего нового электромобиля Taycan на знаменитой трассе Нюрбургринг. В ходе интенсивных испытаний, проведенных опытным пилотом Ларсом Керном, автомобиль продемонстрировал впечатляющий результат, установив новый рекорд времени прохождения – 7:07:55. Этот показатель не только значительно превысил характеристики текущей модели Taycan, но и опередил соперника в лице Tesla Model S Plaid на 18 секунд.
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Это не первое соперничество между Porsche и Tesla, начавшееся ещё в 2019 году. На тот момент электрокар немецкой компании одержал верх, однако Tesla ответила тестированием ранней версии Model S Plaid, ставшей лидером в 2021 году. В этом поединке Porsche снова подняло планку, представив более быструю версию Taycan.
Ожидается, что новый Taycan GT, согласно сообщениям, оснащенный двигателем мощностью 1000 л.с., станет не только самым мощным представителем линейки, но и обеспечит водителям выдающуюся производительность, улучшая позицию Porsche в сегменте электромобилей.