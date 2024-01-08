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Nata15
Электрокар Porsche Taycan «уделал» Tesla Model S на известной трассе
В преддверии выхода нового электромобиля Porsche Taycan компания протестировала его предсерийную версию на гоночной трассе Нюрбургринг

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Porsche успешно завершила тестирование предсерийной версии своего нового электромобиля Taycan на знаменитой трассе Нюрбургринг. В ходе интенсивных испытаний, проведенных опытным пилотом Ларсом Керном, автомобиль продемонстрировал впечатляющий результат, установив новый рекорд времени прохождения – 7:07:55. Этот показатель не только значительно превысил характеристики текущей модели Taycan, но и опередил соперника в лице Tesla Model S Plaid на 18 секунд.

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Это не первое соперничество между Porsche и Tesla, начавшееся ещё в 2019 году. На тот момент электрокар немецкой компании одержал верх, однако Tesla ответила тестированием ранней версии Model S Plaid, ставшей лидером в 2021 году. В этом поединке Porsche снова подняло планку, представив более быструю версию Taycan.

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Ожидается, что новый Taycan GT, согласно сообщениям, оснащенный двигателем мощностью 1000 л.с., станет не только самым мощным представителем линейки, но и обеспечит водителям выдающуюся производительность, улучшая позицию Porsche в сегменте электромобилей.

#новости #техника
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