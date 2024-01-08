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Nata15
Cherry представила механическую клавиатуру с переключателями нового поколения
Новинка получила классическую компоновку из 108 клавиш, оснащена яркой подсветкой и поддерживает функцию anti-ghosting, которая гарантирует регистрацию каждого нажатия даже при одновременном касании сразу нескольких клавиш

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Cherry, ведущий производитель периферийных устройств, анонсировал расширение своего продуктового портфеля с выпуском новой механической клавиатуры MX3.1. Этот последний продукт включает в себя 108 клавиш, поддерживает функцию anti-ghosting и оснащен яркой RGB-подсветкой. Клавиатура доступна с переключателями MX2A – линейными красными или тактильными коричневыми, обеспечивающими удивительную стойкость на протяжении 100 миллионов нажатий.

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Особенности устройства включают цельнометаллическую основу для прочности и долговечности, а также систему приглушения звуков, снижающую шум при нажатии клавиш. Клавиатура MX3.1 также обладает стильным дизайном в трех цветовых вариантах: белом, чёрном и розовом.

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Следует отметить, что данное устройство уже поступило в продажу на китайском рынке по цене $126. За счёт съёмного кабеля USB Type-C обеспечивается удобное подключение к ПК. Этот продукт заслуживает внимания благодаря своей выдающейся функциональности, эстетичному дизайну и передовым технологиям, внедренным в его структуру.

#новости #техника
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