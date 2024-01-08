Его главной особенностью стало сочетание высокого разрешения с внушительной частотой обновления экрана

LG Display представила инновационный OLED-монитор, который выделяется на рынке своим разрешением 1440p и впечатляющей частотой обновления в 480 Гц. В отличие от предыдущей модели с «двойной герцовкой», этот монитор обеспечивает исключительную четкость изображения при нативном разрешении. Одной из ключевых особенностей стала рекордно низкая задержка отклика в 0,03 мс, что делает его идеальным выбором для требовательных киберспортивных дисциплин.

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Кроме того, обещается высокая яркость подсветки и широкие углы обзора, но конкретные цифры компания пока не раскрывает. Заявлен также «самый низкий уровень синего света в отрасли», что способствует снижению усталости глаз геймера в течение длительных игровых сессий.

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Планируется выпустить новинку в первой половине 2024 года, а более подробные технические характеристики, а также цены, будут представлены в последующих анонсах. Компания также собирается продемонстрировать обновленную линейку своих игровых OLED-мониторов с диагональю экрана от 27 до 45 дюймов на выставке CES 2024, подчеркивая свою ведущую позицию в индустрии игровых технологий.