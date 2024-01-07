Судя по статистике, которую собрали журналисты портала Gamesindustry.biz, в честь праздников жители Великобритании решили закупиться Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, игра, выпущенная в феврале 2023 года, стала недавним лидером британских розничных чартов, завершив десятилетнее превосходство футбольных симуляторов, особенно EA Sports FC 24. Это произошло в результате праздничных покупок в Великобритании, как показывают статистические данные портала Gamesindustry.biz. Эксперты выделяют, что одной из причин данного сдвига могла стать смена заглавия – новый спортивный тайтл Electronic Arts называется EA Sports FC 24.

По итогам последней недели 2023 года, составленным на 30 декабря, чарт продаж выглядит следующим образом:

Hogwarts Legacy Super Mario Bros Wonder Call of Duty: Modern Warfare III Mario Kart 8 Deluxe Marvel’s Spider-Man 2 EA Sports FC 24 Grand Theft Auto V Mortal Kombat 11 Ultimate Avatar: Frontiers of Pandora Nintendo Switch Sports

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Эксперты отмечают, что влияние нового названия и сюжетного контента Hogwarts Legacy сыграли роль в привлечении внимания покупателей. Учитывая, что игра вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X в феврале, а затем на PlayStation 4, Xbox One и Switch, её успех отражает изменение предпочтений игрового сообщества и динамику индустрии.