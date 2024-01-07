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Nata15
Представлен Honor X50 GT с процессором Snapdragon 8+ и ёмкой АКБ по цене $309
Компания Honor показала новый смартфон среднего класса, который поступит в продажу 9 января

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Компания Honor анонсировала новый смартфон среднего класса под названием Honor X50 GT, предлагая пользователям ряд заметных инноваций. Аппарат выделяется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, обладающим разрешением 2652x1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц (с ШИМ 1920 Гц) и пиковой яркостью, достигающей 1200 нит. Экран обещает охват 100% цветового пространства DCI-P3, возможность отображения 10,7 миллиарда оттенков, поддержку HDR10 и частоту опроса сенсора на уровне 1000 Гц.

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Внутри устройства используется современный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который работает в паре с 12/16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью до 1 ТБ. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 13, представляя пользователю интерфейс Magic UI 7.2.

Камера Honor X50 GT представляет собой двойной тыльной модуль, включающий в себя 108-мегапиксельный основной сенсор Samsung HM6 и датчик глубины на 2 МП. Фронтальная камера обладает разрешением 8 МП. Производитель утверждает, что новинка поддерживает 3-кратный цифровой зум без ущерба для качества изображения.

Автономность устройства обеспечивается аккумулятором емкостью 5800 мАч, поддерживающим технологию быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Производитель заверяет, что даже после 1000 циклов заряда емкость аккумулятора сохранится на уровне не менее 80% от номинальной. Список характеристик включает подэкранный сканер отпечатков пальцев, защиту корпуса от пыли и влаги по стандарту IP53, а также модуль Wi-Fi 6 для оптимальной связи.

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Honor X50 GT представлен в корпусах серебристого и чёрного цветов. Цены на смартфон в Китае стартуют от $309 за версию 12/256 ГБ, $337 за 16/256 ГБ, $365 за 16/512 ГБ и $407 за 16 ГБ/1 ТБ. Новинка поступит в продажу на внутреннем рынке 9 января.

#новости #техника
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