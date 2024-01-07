Компания Dell представила обновлённый модельный ряд ноутбуков серии XPS. В него вошли три устройства: компактный XPS 13 (9340), производительный XPS 16 (9640) и XPS 14 (9440), который выдерживает баланс между этими двумя характеристиками

Dell анонсировала обновление линейки ноутбуков XPS, представив три новых устройства: XPS 13 (2024), XPS 14 (2024) и XPS 16 (2024). XPS 13 (2024) выделяется 13,4-дюймовым экраном, включая варианты с разрешениями 1920x1200, 2560x1600 или 2880x1800 пикселей (последние два варианта оснащены сенсорной OLED-панелью). Система построена на процессорах Intel Core Ultra 5 или Ultra 7. В зависимости от конфигурации объем оперативной памяти колеблется от 8 до 64 ГБ, а ёмкость накопителя PCIe 4.0 варьируется от 512 ГБ до 4 ТБ.

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Dell XPS 14 (2024) оборудован OLED-дисплеем диагональю 14,5 дюйма и разрешением 3200x2000 пикселей. Процессор — Intel Core Ultra 7, объем оперативной памяти стартует с 16 ГБ, а в части хранения данных предоставляются те же опции, что и для 13-дюймовой модели, за исключением возможности выбора дискретной GeForce RTX 4050 (6 ГБ). Ноутбук снабжен аккумулятором на 69,5 Втч и двумя портами Thunderbolt 4.

Dell XPS 16 (2024) оснащен 16,3-дюймовым экраном, предлагающим разрешение 1920x1200 пикселей или 4K, в зависимости от конфигурации. Объем оперативной памяти аналогичен другим моделям серии, но в максимальной конфигурации доступен флагманский процессор Intel Core Ultra 9. За счет увеличенного корпуса устройство также оснащено мощным аккумулятором на 99,5 Втч.

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Цены на новинки для рынка США начинаются с $1299 для XPS 13 (2024), $1699 для XPS 14 (2024) и $1899 для XPS 16 (2024). Дата начала продаж пока не определена. Эта линейка ноутбуков отражает стремление Dell предоставить разнообразные опции для пользователей с разными потребностями, объединяя высокую производительность и инновационные технологии в стильных корпусах.