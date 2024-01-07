Копилка информации о предстоящем игровом смартфоне ASUS ROG Phone 8 Pro пополнилась новыми данными

ASUS ROG Phone 8 Pro был представлен инсайдерами с новой информацией о его дизайне и технических характеристиках. На основе детальных рендеров видно, что передняя часть устройства оснащена плоским экраном с круглым вырезом в верхней центральной части для фронтальной 32-мегапиксельной камеры. Отмечается отсутствие симметричных рамок со встроенными стереодинамиками.

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На задней панели устройства выделяется почти квадратный модуль основной камеры с тремя объективами и LED-вспышкой. Чёрная матовая задняя крышка дополнена глянцевой вставкой и светящимся логотипом ROG, что придавает устройству узнаваемый стиль.

Функциональные элементы, такие как клавиши регулировки громкости, кнопка питания, а также сенсорные триггеры, расположены на правой грани смартфона. Порты USB Type-C находятся на левой и нижней гранях, а 3,5-мм аудиовыход располагается снизу.

Согласно утечкам, ROG Phone 8 Pro будет оборудован AMOLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 165 Гц, поддерживая технологии HDR10 и LTPO. Внутри устройства будет использоваться мощный чип Snapdragon 8 Gen 3 с возможностью установки до 24 ГБ оперативной памяти. Автономность обеспечивается батареей емкостью 5500 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 65 Вт.

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Презентация ASUS ROG Phone 8 назначена на 8 января, и эти подробности создают интерес вокруг ожидаемого аппарата, подчеркивая его визуальные и технические особенности.