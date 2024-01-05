Южнокорейская корпорация обновила линейку OLED-телевизоров и рассказала об основных нововведениях трёх моделей: LG OLED G4, M4 и беспроводного Signature OLED M4

LG выпустила обновленные OLED-телевизоры с значительными улучшениями. Новые модели, включая флагманский Signature OLED M4, оснащены новым нейропроцессором α11, который повысил графическую производительность на 70%. Signature OLED M4, например, предлагает инновационную беспроводную передачу видео и звука до 4K с частотой 144 Гц.

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Этот телевизор поставляется с 65-дюймовым экраном и вычислительным блоком Zero Connect Box, который передает изображение на телевизор без использования проводов. Компания утверждает, что это первый в мире телевизор с такой технологией. Более того, он поддерживает виртуальный звук формата 11.1.2, использует технологию AI Sound Pro для улучшения аудио и может воспроизводить звук одновременно из встроенных динамиков и подключенного саундбара LG.

Новые телевизоры также получили улучшенную технологию ИИ-масштабирования, которая анализирует изображение "на уровне пикселей", обеспечивая высокую четкость объектов и фона. Другие технологии, такие как Game Optimizer, поддерживают индивидуальные настройки графики для различных игровых жанров и совместимы с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync.

Система умного телевизора webOS в новых моделях взаимодействует с устройствами умного дома, поддерживая стандарт Matter. Также есть поддержка Apple AirPlay и Google Chromecast для удобной передачи контента с мобильных устройств.

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Все эти характеристики будут представлены на выставке CES 2024, обещая обширные возможности и улучшения в сфере технологии телевидения.