Компания Caviar, известная своими премиальными модификациями iPhone и другой техники, модернизировала официальные чехлы iPhone 15 и вернула в них кожу, от использования которой Apple отказалась

Caviar, компания, известная своим эксклюзивным подходом к технике, провела модернизацию официальных чехлов для iPhone 15. Вместо предыдущего материала FineWoven, они вернулись к использованию кожи. Что делает этот шаг необычным, так это то, что новая кожа аналогична той, что используется Hermes при изготовлении своих роскошных сумок Birkin.

реклама

Однако, вместе с этим обновлением, цена одного MagSafe-чехла для iPhone 15 Pro Max у Caviar оказалась впечатляюще высокой и достигла $2200. Эта стоимость объясняется не только кожей, но и наличием логотипа компании, изготовленного из 24-каратного золота. Чехлы доступны в трех различных цветах: коричневом, синем и оранжевом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналогичные аксессуары предлагаются и для iPhone 14 Pro и Pro Max, но их цены составляют $2060 и $2130 соответственно. Это предложение подчеркивает роскошь и уникальность, предлагаемые Caviar в мире высококлассных аксессуаров для техники.