В Китае состоялась презентация нового смартфона OnePlus Ace 3. Он получил суперъяркий экран, большой объём памяти, производительный процессор, ёмкий аккумулятор и улучшенные игровые возможности

В Китае успешно представили новый смартфон OnePlus Ace 3. Устройство выделяется 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, поддерживающим частоту обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Производитель обеспечил высокий стандарт безопасности глаз с поддержкой технологии Bright Eyes Low Flicker, сертификатами DisplayMate A+ и Rheinland Smart Eye Protection 3.0. Компания также интегрировала технологию Rain Touch для сохранения функциональности сенсорного экрана при влажных условиях.

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Сердцем устройства стал чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с до 16 ГБ ОЗУ (LPDDR5X) и до 1 ТБ флэш-памяти UFS 4.0. Интересным решением является Eternal Life Backend, позволяющее поддерживать работу до 34 приложений в течение 72 часов, и система Tiangong Cooling System Pro для эффективного охлаждения.

OnePlus Ace 3 акцентирует внимание на игровой производительности: независимый игровой чип, технология рендеринга на базе ИИ, Extreme Touch for Gaming для более отзывчивого взаимодействия и улучшенная аудиотехнология. Тыльная камера включает 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией OIS, макродатчик на 2 Мп и ультраширокий объектив на 8 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп предназначена для селфи и видеозвонков.

Батарея на 5500 мАч поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Управляется устройство Android 14 с оболочкой ColorOS 14. Предусмотрены слоты для двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и стереодинамики.

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OnePlus Ace 3 представлен в чёрной, голубой и розово-золотой расцветках. Цены варьируются от $365 до $490 в зависимости от конфигурации. Начало продаж запланировано на 8 января, а мировой релиз под маркой OnePlus 12R состоится 23 января.