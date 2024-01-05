Новый процессор получил поддержку сетей пятого поколения и ориентирован в первую очередь на смартфоны среднего уровня 2024 года

Unisoc, в рамках расширения своего продуктового портфеля, представила мобильную платформу T765 5G, специально адаптированную для смартфонов среднего уровня, нацеленных на рынок 2024 года. Этот новый процессор, изготовленный с использованием 6-нанометрового техпроцесса, оборудован двумя производительными ядрами Cortex-A76 (2,3 ГГц) и шестью энергоэффективными Cortex-A55 (2,1 ГГц). Важным аспектом является поддержка сетей 5G, что делает его актуальным для будущих требований мобильных устройств.

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Процессор также обеспечивает совместимость с оперативной памятью стандарта LPDDR4x (2133 МГц) и накопителями eMMC5.1, UFS 3.1 и UFS 2.2. Эта комбинация ресурсов, по заявлению производителя, обеспечивает эффективное и плавное выполнение повседневных задач.

Графическая часть T765 5G представлена ARM Mali-G57 MC2 с частотой 850 МГц. Это обеспечивает поддержку дисплеев с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, а также технологий HDR 10+ и VRR (Variable Refresh Rate), что подчеркивает его востребованность в контексте требований к качеству изображения и плавности отображения.

Важным элементом функциональности является процессор обработки изображений Vivimagic 6.0 с 6-ядерной архитектурой. Этот компонент ответственен за поддержку камер с разрешением до 108 Мп или тройных камер с датчиками на 64 Мп, 20 Мп и 13 Мп. Различные фотовозможности, такие как многокадровое шумоподавление, HDR, распознавание сцен на основе искусственного интеллекта и портретный режим съемки, придают устройству значительные возможности в области фотографии.

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Следует также отметить обширную поддержку стандартов связи от 2G до 5G, включая технологию агрегации двух несущих 5G для повышенных скоростей передачи данных и полосы пропускания до 130 МГц. Среди прочих возможностей отмечаются режимы SA и NSA 5G, возможность работы с двумя SIM-картами, VoNR и VoWi-Fi для обеспечения качественных вызовов через Wi-Fi. Эти характеристики делают Unisoc T765 5G значимым игроком на рынке мобильных процессоров, сочетающего в себе высокую производительность и современные возможности связи.