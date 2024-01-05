В преддверии релиза флагманской серии OPPO Find X7 в китайской социальной сети Weibo появились фото и даже видео с демонстрацией будущих смартфонов

Перед выпуском флагманской серии OPPO Find X7 в китайской социальной сети Weibo появились увлекательные фотографии и видео, демонстрирующие предстоящие смартфоны. Фотографии позволяют рассмотреть устройства со всех сторон, предоставляя более детальный взгляд на дизайн. Видно, что OPPO Find X7 будет доступен в четырех расцветках: чёрной, сиреневой, серой и бежевой. Заметные различия в материалах задней панели: в двух последних вариантах использованы стекло и искусственная кожа, тогда как в остальных — только глянцевое стекло.

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На фотографиях можно также разглядеть трёхпозиционный ползунок для переключения звука на левой грани, загнутый по бокам дисплей, перископический модуль камеры, логотип Hasselblad и закруглённые глянцевые рамки корпуса. Ранее в интернете появились характеристики базовой и Ultra-версии будущей новинки, что добавляет интереса к предстоящему релизу. Серия OPPO Find X7 ожидается 8 января.