По предварительной информации, Galaxy S24 Ultra получит 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с максимальной яркостью 2600 нит и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

В феврале 2023 года Samsung представил флагманскую серию смартфонов Galaxy S24. Сейчас компания решила ускорится по сравнению с предыдущими годами. Основной акцент в этот раз сделан не только на смартфонах: компания анонсировала Galaxy AI – смартфон с искусственным интеллектом, презентация которого запланирована уже на 17 января.

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По видео на официальном YouTube-канале Samsung видно, что контуры Galaxy S24 Ultra соответствуют предшествующим утечкам данных. Ожидается, что устройство будет включать в себя 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и основную камеру на 200 Мп. Дополнительные характеристики включают 12 ГБ оперативной памяти, варианты постоянной памяти 512/256 ГБ, батарею на 5000 мАч, защиту корпуса по стандарту IP68 и титановый корпус.

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Этот стратегический шаг Samsung подчеркивает не только эволюцию его смартфонов, но и стремление внедрять новые технологические решения, такие как искусственный интеллект в виде Galaxy AI.