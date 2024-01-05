Сунгван Юнг создал прототип плавающего робота-уборщика, механику работы которого ему «подсказала» аквариумная улитка

Профессор Сунгван Юнг из Сиракузского университета представил инновационное решение, направленное на решение актуальной проблемы загрязнения воды пластиковыми отходами. Его прототип робота-уборщика, вдохновленный удивительной механикой движения аквариумной улитки, представляет собой перспективный подход к эффективному сбору даже мельчайших частиц пластика на поверхности водоемов.

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Этот робот оперирует, следуя принципам акватической улитки, которая, находясь "головой вниз" под водой, создает направленную волну движением своей подошвы, чтобы собирать пищу в определенной точке. Прототип робота направляет частицы пластика в специальный контейнер, используя аналогичный механизм.

Ключевыми особенностями этой перспективной разработки являются не только ее способность эффективно бороться с проблемой загрязнения, но также экономичность производства и низкое энергопотребление. Производительность робота обеспечивается 5-вольтовым элементом питания, что делает его более эффективным на бумаге по сравнению со стандартными насосами, используемыми для фильтрации океанской воды.

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Несмотря на убедительные результаты в видео демонстрации работы прототипа, детали относительно сроков массового производства остаются неопределенными. Ученые не предоставили конкретной информации о временных рамках, требуя дополнительных исследований и данных для уточнения этапов разработки и внедрения этой инновационной технологии.