Устройство под названием iMRSIV работает примерно так же, как и обычные коммерческие VR-очки

В сфере исследований активно внедряется новая виртуальная реальность (VR) для изучения поведения мышей. Система под названием iMRSIV привносит инновации, отличаясь от обычных VR-очков: мыши не надевают гарнитуру, а стоят на беговой дорожке вблизи линз. Это существенное улучшение, снижающее затраты места и устраняющее необходимость обучения грызунов.

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Первые тесты продемонстрировали быструю адаптацию мышей к виртуальной реальности, где они реагируют на разнообразные раздражители. Например, они начинают убегать при появлении чёрной сферы в 'небе'. Старший автор исследования, Дэниел Домбек, подчеркивает, что мыши в iMRSIV учатся быстрее, выполняя задания после первого сеанса. Это предоставляет возможность более естественного взаимодействия с окружающей средой и, вероятно, сокращает необходимость обширного обучения.

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Это технологическое новшество облегчит исследования, позволяя ученым более эффективно изучать реакции мышей на события и предметы, часто встречающиеся в природе. Эксперименты с хищными птицами и другими природными сценариями могут расширить горизонты исследований в области нейробиологии.