Умелец под ником eli_handle_b․wav продолжает радовать геймеров необычными кроссоверами, которые приходятся «в тему»

Геймер, известный под никнеймом eli_handle_b․wav, продолжает удивлять сообщество необычными кроссоверами в игровых контекстах. В последнем творении он представил прохождение игры Baldur's Gate III, где главным персонажем выступает Патрик Бэйтмен из "Американского психопата". Благодаря тонкостям монтажа, Патрик Бэйтмен занял место Тёмного Соблазна, создавая необычное слияние двух разных миров.

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Этот кроссовер оказался идеальным, воплощая в игровой реальности черты знаменитого антигероя. Игровой опыт наполнен элементами жажды убийств, кровавыми сценами и размышлениями о сохранении собственного разума. Удивительным образом, даже искусственный интеллект персонажей Baldur's Gate III реагирует на нешаблонные поступки этого необычного героя, придавая игре новую динамику и интерес.

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Чтобы оценить этот уникальный кроссовер, важно учитывать, что Baldur's Gate III вышла в августе на PC, затем в сентябре на PlayStation 5 и, наконец, 8 декабря на Xbox. Игра завоевала признание игровой общественности, получив семь наград на Golden Joystick Awards 2023 и став победителем в основной категории на The Game Awards 2023.