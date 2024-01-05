Хиротака Сато, инженер Наньянского технологического университета в Сингапуре, разработал необычную технологию, призванную помочь спасателям в поисках людей, находящимися под завалами

Инженер Наньянского технологического университета в Сингапуре, Хиротака Сато, представил инновационную технологию для поиска людей в разрушенных зданиях с использованием мадагаскарских шипящих тараканов. Разработанная система включает специальные устройства, прикрепленные к телу тараканов, в том числе инфракрасную камеру и датчик, способный обнаруживать наличие людей под завалами.

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Эти "тараканы-киборги" могут быть удалённо управляемы с помощью электродов, позволяя спасателям направлять их в нужные направления, или иметь автономный режим, следуя по предварительно запрограммированным маршрутам. Навигационный алгоритм разработан для обхода препятствий, основываясь на данных, полученных от камеры. Выносливость тараканов позволяет им легко передвигаться внутри завалов и проникать в узкие и труднодоступные места.

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Одним из ключевых преимуществ данной системы является небольшая батарея, обеспечивающая автономную работу системы управления в течение до 8 часов. Тем не менее, на данный момент не предоставлена информация о сроках появления первых действующих прототипов тараканов-киборгов.