Исследователи из Технологического университета Сиднея (UTS) в Австралии нашли новый способ считывать мысли людей, не прибегая к хирургическим вмешательствам

Исследователи из Технологического университета Сиднея (UTS) в Австралии представили инновационный подход к считыванию мыслей, исключающий необходимость хирургических вмешательств. Эксперимент включал использование специальной шапки с электродами, а также привлечение искусственного интеллекта для анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) головного мозга.

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Процесс включал в себя работу с большими языковыми моделями (LLM) и использование открытого набора данных ZuCo, который регистрировал параметры, такие как движение глаз и задержка взгляда на конкретных словах. Полученные данные подвергались анализу и сопоставлению с использованием искусственного интеллекта, что в конечном итоге преобразовывалось в текст.

Дополнительно, исследователи разработали платформу DeWave LLM, прошедшую тестирование на 29 участниках. В соответствии с полученными результатами, точность распознавания мысленных фраз достигла 42,8%, оцененная в рамках двуязычной методики BLEU-1 для машинного перевода. Отмечается, что система иногда использовала синонимы и демонстрировала лучшее понимание глаголов по сравнению с другими элементами речи.

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Исследователи подчеркнули перспективы использования данной разработки для людей с нарушениями речи, выражая уверенность в её потенциальной значимости для будущих медицинских приложений.