Исследователи из Массачусетского технологического института представили прототип эластомерного волокна, которое может менять форму в ответ на изменение температуры

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили инновационное эластомерное волокно, способное изменять форму в зависимости от температуры. Это открытие обладает несколькими ключевыми особенностями, среди которых совместимость с современными ткацкими станками. Это значит, что новый материал может быть легко интегрирован в существующее производственное оборудование, позволяя создавать "адаптивную" одежду без необходимости изменения технологического процесса.

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Одним из важных преимуществ волокон является их способность адаптироваться к температуре окружающей среды. На основе новых нитей можно изготовить одежду, реагирующую на изменения температуры, например, куртку, становящуюся более плотной в холодные дни, или компрессионную одежду.

Дополнительно, эластомерные волокна могут быть сочтены с токопроводящими нитями, что позволяет создавать инновационные эффекты. Ученые использовали жидкокристаллический эластомер, тиол и алкен для создания оригинального материала. Под воздействием тепла жидкие кристаллы образуют кристаллическую решетку, изменяя форму ткани, и возвращаются к исходному состоянию после остывания.

Один из авторов исследования рассказал о практическом применении нового материала, создав свитер для собаки. С помощью телефона он может активировать сжатие свитера, создавая ощущение объятий для своего питомца.

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Ученые также опробовали ткацкий станок, способный создавать километры эластомерного волокна за 24 часа, и выложили чертежи в открытый доступ. Их конечная цель - сделать пряжу из эластомера доступной для покупки в магазинах, подобно обычным ниткам.