Инженеры Массачусетского технологического института разработали высокоточную механическую реплику правого желудочка человеческого сердца

Инженеры Массачусетского технологического института успешно разработали высокоточную механическую реплику правого желудочка человеческого сердца. Этот роботизированный "клон" создан из настоящей сердечной ткани, снабженной искусственными мышцами, что позволяет имитировать не только работу здорового сердца, но и моделировать состояния, такие как инфаркт и лёгочная гипертензия.

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Инженеры обеспечили возможность контролировать сокращения этого механического желудочка и тщательно наблюдать за функционированием клапанов и других сложных структур. Это инновационное устройство не только способно реалистично имитировать сердечные состояния, но и служит ценной платформой для исследования заболеваний сердца и проверки различных методов лечения.

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Эксперименты с имитацией инфаркта и лёгочной гипертензии демонстрируют потенциал данного изобретения в области медицинских исследований. Инженеры высказывают уверенность, что это устройство станет эффективным инструментом для более глубокого понимания заболеваний сердца и более точного тестирования методов их лечения, что в будущем может значительно улучшить практику врачей в области кардиологии.