Компания Everrati представила рестомод Porsche 911 RSR (964) под названием Electric 964 RSR Homage. Теперь это полноценный электрокар с запасом хода в 321 километр и ещё несколькими чертами современных электрических автомобилей

Everrati представила свой последний проект — электрокар Electric 964 RSR Homage, рестомод легендарной модели Porsche 911 RSR (964) 1993 года. Отличительной чертой этого проекта является трансформация классического автомобиля в современный электрический вариант.

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Сердцем Electric 964 RSR Homage стал электромотор мощностью 500 лошадиных сил, способный ускорить автомобиль до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Энергию он черпает из батареи емкостью 63 кВтч, обеспечивая впечатляющий запас хода в 321 километр. Это не только старый автомобиль с электрическим двигателем, но и тщательно проработанный рестомод, обеспечивающий водителя современными технологиями и выдающейся производительностью.

Дизайн Electric 964 RSR Homage впечатляет своим утонченным стилем, включая углеродный волоконный кузов с аэродинамическим обвесом и 18-дюймовые диски HRE. Этот электрокар также оборудован активной адаптивной подвеской TracTive, дифференциалом Quaife ATB с регулировкой крутящего момента, что подчеркивает его выдающиеся динамические характеристики.

Система управления питанием Everrati Gen2, используемая в этом проекте, получила значительные улучшения, включая продвинутое охлаждение, новый контроллер и программное обеспечение, что приводит к заметному повышению производительности по сравнению с предыдущим поколением Everrati.

Внутри Electric 964 RSR Homage также находятся современные технологии, включая встроенную навигацию, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, демонстрируя баланс между классическим стилем и современными удобствами.

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Несмотря на все эти инновации, цена этого произведения автомобильного искусства пока остается под вопросом, добавляя дополнительный элемент интриги вокруг этого уникального электрокара.