В ходе эксперимента ракетный двигатель заправили биометаном, полученным путём переработки коровьего навоза с местных ферм

В Японии успешно пройдены первые испытания нового прототипа ракетного двигателя, предназначенного для запуска космических спутников. Интерес представляет тот факт, что двигатель использует биометан, полученный из переработки коровьего навоза с местных ферм. Компания Interstellar Technologies, проводившая эксперимент, заявляет о успешном 10-секундном пробном запуске двигателя.

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Источник топлива, а именно биометан из коровьего навоза, несомненно, представляет собой необычный подход в ракетной отрасли. Вместе с тем, разработчики видят в этом экологическую перспективу и планируют использовать такое "зелёное" топливо для отправки спутников в космос.

Биометан уже нашел применение в некоторых "наземных" областях, таких как транспорт. В Индии, например, его используют для заправки автобусов, а в Японии компания Air Water поставляет его для пилотных программ в промышленности, систем отопления и эксплуатации грузовиков.

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Представители Interstellar Technologies выражают мнение, что переход на "зелёное" топливо имеет потенциал сделать Японию менее зависимой от традиционных источников энергии и внести существенный вклад в экологическую программу страны. Однако на данный момент нет конкретной информации о времени запуска первого космического спутника, который будет использовать этот необычный источник топлива.