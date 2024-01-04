Исследователи из Иордании и Катара разработали новый способ получения электроэнергии с помощью солнца и ветра

Исследователи из Иордании и Катара представили инновационный метод генерации электроэнергии, совмещающий солнечную и ветровую энергии. Этот подход основан на сочетании двух технологий башенного типа, создающих оригинальную конструкцию. Основные компоненты системы включают внутренний контур с башней, направляющей восходящий поток горячего воздуха, который воздействует на турбину, генерируя электроэнергию. В то время как внешний контур использует нисходящий поток и водяной туман для увеличения эффективности.

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Прогнозируемая эффективность данной системы составляет в среднем 753 МВтч энергии в год. Внешняя башня способна работать круглосуточно, обеспечивая приблизительно 400 МВтч, тогда как внутренний контур демонстрирует наивысшую эффективность в ясные солнечные дни, предоставляя до 350 МВтч в год.

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На настоящий момент проект находится на стадии проектного чертежа, и создатели пока не раскрыли стоимость электроэнергии, сгенерированной этой системой, в сравнении с другими "зелеными" технологиями. Важно отметить, что данная технология наиболее эффективна в жарких и сухих регионах, что может представлять определенные трудности для внешнего контура, требующего значительного количества воды.