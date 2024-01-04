Группа исследователей общества Фраунгофера создала хирургический клей, способный надёжно скреплять ортопедические имплантаты с костной тканью

Исследователи Фраунгофера представили новый хирургический клей, созданный на основе наблюдений за способностью моллюсков к прочному приклеиванию к скалам. Этот клей, разработанный для надежного соединения ортопедических имплантатов с костной тканью, решает проблему отделения инородных материалов от костей.

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Основной состав клея включает в себя синтетические полимеры, с дополнением дофамина, химического аналога дигидроксифенилаланина, который мидии используют в своем естественном клее. Этот материал обладает высокой прочностью и антибактериальным эффектом.

Клей может быть нанесен на изогнутые поверхности титановых имплантатов при помощи 3D-принтера, обеспечивая равномерное соединение стыка ортопедического элемента с костью пациента. Разработчики подчеркивают, что клей легко соединяется с костной тканью, обеспечивая прочное и долговечное соединение с имплантатом.

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Кроме того, материал можно модифицировать так, чтобы он застывал под воздействием ультрафиолета, что предоставляет хирургам дополнительные возможности для подгонки ортопедических изделий под конкретные потребности. О сроках начала практического применения данного материала на данный момент нет официальной информации.