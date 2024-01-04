Хирурги давно учатся делать операции с помощью специальных гарнитур виртуальной реальности, но перенос навыков в реальный мир требует времени на освоение. Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США разработали метод ускорения этого процесса

Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США представили инновационный метод ускоренного обучения хирургическим навыкам в виртуальной реальности (VR), сопровождаемый использованием электростимуляции мозга. Эксперимент был проведен на группе из 17 женщин и 19 мужчин, со средним возрастом 27 лет.

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Центральная идея заключается в том, что мозжечок играет ключевую роль в обучении двигательным действиям, исправляя ошибки при их совершении. В контексте хирургии в виртуальной реальности возникает проблема эффективного переноса полученных навыков в реальный мир.

Для решения этого вопроса исследователи применили транскраниальную электростимуляцию мозга во время обучения хирургическим навыкам в VR. Участникам эксперимента было предложено выполнить задачу, используя VR: провести хирургическую иглу через три кольца радиусом 2 мм, размещенные с определенным угловым шагом внутри вертикальной плоскости.

Результаты исследования подтвердили, что группы, подвергшиеся стимуляции мозжечка, продемонстрировали значительно более эффективный перенос навыков из виртуальной среды в реальный мир. В сравнении с контрольными группами, которые получали фиктивную стимуляцию, различия были явными.

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Джереми Браун, один из соавторов исследования, подчеркнул, что участники смогли гораздо легче адаптировать полученные навыки из виртуальной реальности в реальный мир при использовании подобной стимуляции. Это открытие, если подтвердится дальнейшими исследованиями, может иметь существенное воздействие на программы обучения в области роботизированной хирургии и других медицинских навыков.