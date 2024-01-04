Пока сама Sony официально не предоставляет достаточно вариантов кастомизации PlayStation 5, среди геймеров находятся умельцы, готовые преобразить консоль

Фанат с никнеймом Splitstrim выделился творческим подходом, преобразив свою PlayStation 5 через создание индивидуальных кастомных панелей, вдохновленных вселенной The Witcher 3: Wild Hunt. В тщательной работе над деталями он окрасил все внешние элементы консоли в элегантный чёрный цвет, придав уникальный облик с помощью объёмного логотипа и величественных ведьмачьих медальонов со знаками.

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Интересно, что Splitstrim даже рассматривает возможность массового производства этих кастомных панелей, предлагая их другим фанатам PlayStation 5. На текущий момент такие творения доступны для визуального наслаждения только через фотографии, демонстрирующие уникальную красоту кастомизированной консоли.