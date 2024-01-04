Тестирование алгоритма помощи врачам ePOCT+, разработанного швейцарскими программистами из Университета Лозанны, выявило интересную закономерность

Педиатры, воспользовавшиеся алгоритмом помощи врачам ePOCT+, разработанным швейцарскими программистами из Университета Лозанны, в ходе тестирования в танзанийских поликлиниках, демонстрировали удивительную тенденцию: в три раза реже принимали решение о назначении антибиотиков пациентам.

реклама

Эксперимент проводился на базе 20 поликлиник в Танзании, где, как и во многих других странах, более половины детей получают антибиотики в качестве лечения. Однако, согласно оценкам ученых, в большинстве случаев эти препараты оказываются необязательными.

В течение 11 месяцев педиатры провели 23 593 консультации с использованием ePOCT+ и еще 20 173 консультации без этой системы. Возраст детей, находившихся под наблюдением, варьировался от 2 месяцев до 14 лет. Результаты исследования показали, что при использовании ePOCT+ доля случаев назначения антибиотиков составила всего лишь 23,3%, в то время как без использования этой системы этот показатель достигал 70,1%. При этом в обоих случаях курсы лечения были успешными.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ненадлежащее и чрезмерное применение антибиотиков сталкивается с проблемой устойчивости бактерий к данным препаратам и появлением патогенных штаммов. Ученые утверждают, что использование искусственного интеллекта вроде ePOCT+ может значительно сократить избыточное назначение антибиотиков, что в свою очередь снизит риск устойчивости бактерий и поддержит эффективность лечения.