Придумали роботизированный катетер, который может менять свою форму

Учёный из США, Джейкоб Рогатинский, разработал инновационный роботизированный катетер, предназначенный для замены открытых хирургических операций на сердце. Современные тенденции в медицине всё чаще отдают предпочтение процедурам катетеризации за счёт их меньшей инвазивности. Однако традиционные катетеры сталкиваются с проблемой вибраций и сложностью управления, особенно при приближении к бьющемуся сердцу.

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Разработанный Рогатинским катетер представляет собой устройство из гибкого надувного материала, аналогичное небольшой гармошке. В момент приближения к сердцу, кольцо катетера расширяется, прижимаясь к стенкам сосуда. После этого наконечник надувается, обеспечивая стабилизацию катетера и снижая вибрации. Это инновационное устройство предоставляет хирургам более простой и устойчивый инструмент для проведения операций.

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О разработке исследователя и его устройстве подробно рассказано в журнале Science Advances. Прототип катетера был успешно испытан при операциях на сердцах свиней. За время экспериментов пять начинающих хирургов справились с процедурой примерно за то же время, что и опытный кардиохирург, использующий стандартный катетер. Несмотря на успешность предварительных испытаний, официальной информации о сроках внедрения инструмента в медицинскую практику на данный момент нет.