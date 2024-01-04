Теперь он не только внешне напоминает человека, но и умеет воспринимать команды на естественном языке, а не только по заранее запрограммированным запросам

Стартап Agility Robotics презентовал новые возможности своего гуманоидного робота Digit. В дополнение к внешнему сходству с человеком, робот теперь обладает способностью воспринимать команды на естественном языке, что стало возможным благодаря интеграции большой языковой модели. Для демонстрации новых функций Digit был помещен в пространство с тумбами и коробками, где ему предоставлялись разнообразные задания на человеческом языке.

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В ролике видно, как робот совершает действия с удовлетворительной точностью. Agility Robotics подчеркивает, что данная возможность придает роботам большую универсальность и оперативность. Компания выделяет свой инновационный отдел, который разработал интерактивную демонстрацию, чтобы продемонстрировать, как использование больших языковых моделей может сделать роботов более гибкими.

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Отмечается, что в ходе демонстрации люди взаимодействовали с Digit, используя естественный язык, что предоставляет перспективу будущего в данной области. Кроме того, Agility Robotics объявляет о планах открыть первый завод в мире по массовому производству гуманоидных роботов, что подчеркивает их стремление к реализации существенного прорыва в технологической сфере.