В новом исследовании учёные из Бирмингемского университета в Великобритании описали устройство, которое значительно ускоряет процесс диагностики черепно-мозговой травмы путём сканирования глаза

Британские учёные из Бирмингемского университета представили инновационное устройство, предназначенное для ускоренной диагностики черепно-мозговой травмы. Это устройство состоит из смартфона с камерой, безопасного лазера EyeD и спектрометра, предназначенного для измерения молекулярных изменений в глазном яблоке, связанных с повреждением головного мозга.

реклама

Принцип работы аппарата заключается в направлении лазера в глаз человека, с последующим анализом отраженного тканями света. Этот свет содержит информацию о химическом составе и биомаркерах повреждения мозга. Полученные данные затем подвергаются сканированию, что позволяет сделать предварительный диагноз.

Первоначальные тесты проведены на искусственном глазе и глазах лабораторных свиней, при этом система продемонстрировала высокую точность результатов. Планируется более глубокое тестирование на людях, с надеждой на будущее внедрение устройства в арсенал экстренных служб.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подробности исследования, включая методологию и результаты, опубликованы в журнале Science Advances, что обеспечивает научную обоснованность представленного подхода и делает его потенциально важным инструментом в сфере медицинской диагностики.