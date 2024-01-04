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Nata15
Создано устройство, которое сразу же распознаёт черепно-мозговую травму
В новом исследовании учёные из Бирмингемского университета в Великобритании описали устройство, которое значительно ускоряет процесс диагностики черепно-мозговой травмы путём сканирования глаза

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Британские учёные из Бирмингемского университета представили инновационное устройство, предназначенное для ускоренной диагностики черепно-мозговой травмы. Это устройство состоит из смартфона с камерой, безопасного лазера EyeD и спектрометра, предназначенного для измерения молекулярных изменений в глазном яблоке, связанных с повреждением головного мозга.

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Принцип работы аппарата заключается в направлении лазера в глаз человека, с последующим анализом отраженного тканями света. Этот свет содержит информацию о химическом составе и биомаркерах повреждения мозга. Полученные данные затем подвергаются сканированию, что позволяет сделать предварительный диагноз.

Первоначальные тесты проведены на искусственном глазе и глазах лабораторных свиней, при этом система продемонстрировала высокую точность результатов. Планируется более глубокое тестирование на людях, с надеждой на будущее внедрение устройства в арсенал экстренных служб.

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Подробности исследования, включая методологию и результаты, опубликованы в журнале Science Advances, что обеспечивает научную обоснованность представленного подхода и делает его потенциально важным инструментом в сфере медицинской диагностики.

#новости #техника
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