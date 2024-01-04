Астрономы часто используют данные с космического телескопа Gaia, определяющего параллаксы космических объектов. Для проверки точности этих данных учёные применили оригинальный метод, проверяющий расстояние до звёзд с помощью их вибраций

Астрономы используют телескоп Gaia для измерения расстояний до звезд с использованием звёздного параллакса. Этот метод основан на наблюдении сдвига звездного изображения при изменении точек наблюдения, аналогичного эффекту, когда мы смотрим на руку, вытянутую вперёд, через каждый глаз.

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Дополнительно, для проверки точности данных, астрономы применяют инновационный метод, использующий вибрации звезд. Зафиксировав мельчайшие изменения интенсивности свечения звезды, они конвертируют эти данные в звуковые файлы, создавая графики частотного спектра. Анализ этого "звукового" профиля позволяет определить размер звезды, аналогично тому, как можно определить размер музыкального инструмента по его звуку.

После определения размера звезды, астрономы сравнивают её абсолютную светимость с тем, как она светится на Земле. Данные о температуре и химическом составе звезды, полученные с помощью спектроскопии, также включаются в сложный анализ. В итоге учёные получают точное расстояние до звезды.

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Этот метод позволяет калибровать показания телескопа Gaia, сравнивая результаты с данными, полученными через другие методы, и обеспечивает точные измерения для широкого спектра астрономических исследований.