Канадский стартап Scootility представил одноимённый электросамокат, рассчитанный в первую очередь на перевозку грузов

Канадская компания Scootility представила свой последний продукт — электросамокат, разработанный специально для грузоперевозок. Этот инновационный транспортный средство оснащено быстросъемным контейнером и мощным аккумулятором повышенной ёмкости, обеспечивая внушительный запас хода. Scootility акцентируется как альтернатива автомобилям для доставки еды и небольших грузов в городской среде, при этом способен выполнять разнообразные задачи, включая перевозку медицинского оборудования.

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Электросамокат характеризуется передним колесом диаметром 16 дюймов и задним колесом диаметром 13 дюймов. Конструкция включает LED-фары и задний фонарь, дисковые тормоза, а также два отсека для аккумуляторов, обеспечивающих пробег до 100 км. Это делает Scootility конкурентоспособным в сфере городских доставок, предоставляя эффективную альтернативу традиционным автомобилям в условиях городского движения.

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На настоящий момент Scootility активно привлекает инвестиции для старта производства через платформу краудфандинга. Согласно заявлению основателя компании, Антонио Лоро, планируется выпустить электросамокат на рынок через 12 месяцев после завершения сбора средств. Первоначально продукция будет доступна на рынках Европы и Северной Америки, подчеркивая международное стремление Scootility.