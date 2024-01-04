Новый метод лечения заключается в инъекциях стволовых клеток мозга другого человека нуждающимся пациентам

Исследователи из Колорадского университета разработали новый метод лечения рассеянного склероза, включающий в себя использование инъекций стволовых клеток мозга донора. В рамках эксперимента, который включал 15 пациентов с инвалидностью, каждому из них администрировали выборочные дозы стволовых клеток в пределах 5, 10, 16 или 24 миллионов. В результате исследования наблюдалось отсутствие прогрессирования заболевания, а когнитивные и физические функции оставались на прежнем уровне.

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Анализ спинномозговой жидкости участников показал, что стволовые клетки способствовали защите нервных клеток от атак иммунной системы. Ученые делают вывод о положительном эффекте лечения. Планируется проведение следующего этапа тестирования на более обширной группе пациентов для подтверждения результатов и определения долгосрочной эффективности метода.